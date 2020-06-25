«Уровень КХЛ падает. В лиге играют в примитивный хоккей». Скандально известный игрок рассказал, почему остался без работы

Михаил Анисин изложил свое видение развития хоккея в КХЛ.

— Вы же не будете скрывать, что по игре в Новокузнецке и в «Динамо» у вас все было не очень хорошо.

— Насчет Новокузнецка согласен. Поездка туда была ошибкой, там еще ко мне можно было предъявлять претензии. Но в «Динамо» у меня была другая ситуация. Как вы помните, я получил тяжелую травму. Надо было спокойно ее залечивать, не волноваться, а я же форсировал подготовку, да еще и Владимир Воробьев подгонял. А когда вышел совершенно неготовым, то он первым стал говорить, что я не тяну.

— История с «Динамо» давно в прошлом. Но предложений нет.

— Возможно, я уже просто выпал из системы.

— Что за система?

— Об этом я расскажу после того, как окончательно завершу карьеру. У нас есть хоккеисты, которым сходит с рук все, какие бы нарушения они не допускали. У них покровители. И если такой хоккеист придет на тренировку не совсем свежим, то ему ничего не будет, а меня смешают с грязью. И теперь я знаю, что мне нельзя допускать ни одной ошибки. Но я о другом хотел сказать. Вы заметили, что с каждым годом уровень хоккея падает?

— Трудно не заметить.

— Я прекрасно понимаю, почему у нас отказываются от ветеранов, а отдают предпочтение молодым. Это никакое не омоложение. Просто если у тебя условный Сергей Зиновьев, то ты с ним должен считаться. А на молодого можно цыкнуть, и он голову не поднимет. Отсюда и проблемы. Посмотрите, в какой хоккей сейчас играют. Он же примитивный. Меня иногда удивляет, что на матчи продают билеты. И при этом тех, кто умеет действовать умно на льду, вытесняют. Взгляните на таблицу бомбардиров.

— А что там?

— На верхних строчках в КХЛ иностранцы. Очень средние легионеры, у которых нет ни единого шанса в НХЛ. Они приезжают сюда и становятся бомбардирами. Есть о чем задуматься.

— Думаете, дальше будет хуже?

— Уверен в этом. Омоложение — это нормально, но на кого будут смотреть молодые парни, с кем они будут расти. Я смотрел на Сергея Зиновьева, а нынешнему поколению на кого равняться? И получается, что на льду творятся странные вещи. Шайбу по борту выбросил, в среднюю зону швырнул, оттуда вбросил в чужую зону и все сначала. А потом все идут на пресс-конференцию и рассуждают, вот тут получилось что-то, а тут не получилось. Смешно. (Алексей Шевченко)

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