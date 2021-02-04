Ураков стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось в одной игре забросить две шайбы в меньшинстве
16:37
Форвард «Торпедо» Кирилл Ураков отметился дублем в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:3).
При этом хоккеист забросил все две шайбы в меньшинстве. Таким образом, Ураков стал восьмым в истории КХЛ, кому удавалось в одной игре забросить две шайбы в меньшинстве.
В текущем сезоне Ураков провел 48 матчей в КХЛ, в которых набрал 10 (7+3) очков.
Торпедовец Кирилл Ураков стал 8-м хоккеистом в истории КХЛ, кому удавалось в одной игре забросить 2 шайбы в меньшинстве. pic.twitter.com/QGFvylKZ0N— КХЛ (@khl) February 4, 2021
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