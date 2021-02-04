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Ураков стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось в одной игре забросить две шайбы в меньшинстве

16:37
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Форвард «Торпедо» Кирилл Ураков отметился дублем в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:3).

При этом хоккеист забросил все две шайбы в меньшинстве. Таким образом, Ураков стал восьмым в истории КХЛ, кому удавалось в одной игре забросить две шайбы в меньшинстве.

В текущем сезоне Ураков провел 48 матчей в КХЛ, в которых набрал 10 (7+3) очков.

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