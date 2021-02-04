Хартикайнен побил рекорд по заброшенным шайбам среди финнов за один регулярный чемпионат КХЛ
18:51
Форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».
30-летний хоккеист забросил 24-ю шайбу и побил финский рекорд по голам за одну регулярку, который ранее принадлежал форварду Теему Пулккинену в сезоне-2019/20.
В текущем сезоне Хартикайнен провел 47 матчей, в которых набрал 57 (24+33) очков.
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