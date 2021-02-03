«Динамо» обыграло «Йокерит», Линдберг сделал дубль

Московское «Динамо» выиграло у «Йокерита» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе победителей сделал Оскар Линдберг.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Пяярви-Свенссон — 5 (бол., Миронов, Сергеев), 1:54 — 1:0. Яшкин — 33 (бол., Хиетанен, Шипачев), 18:46 — 2:0. Линдберг — 8 (Пяярви-Свенссон), 29:43 — 3:0. Мяеналанен — 2 (бол., Лев, Грант), 37:40 — 3:1. О. Зайцев — 2, 48:34 — 4:1. Линдберг — 9 (бол., Сергеев, Миронов), 53:33 — 5:1.

Вратари: Еременко — Юкури (58:29 — 58:33).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 37 (8+17+12) — 36 (17+9+10).

Судьи: Беляев, Хрибик.

3 февраля. Москва. «ВТБ Арена».