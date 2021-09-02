Канадский нападающий казанского «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал победу своей команды (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита». Игра стала дебютной официальной для Уила в лиге.

«Это было очень интересно. Хорошая игра для меня и для парней, здорово, что смогли победить сильного соперника. Сравнить с НХЛ и другими американскими лигами? На самом деле это очень сложно. Я знаю, что многие любят на эту тему высказываться, сравнивать, но я не знаю, что сказать. Это очень разные во всем лиги, совсем другой стиль, другой хоккей. Пока что мне сложно что-то сказать конкретно. Многое предстоит еще изучить, чем больше матчей я сыграю, тем лучше буду понимать игру в Европе и помогать приносить результат своей команде. Мой гол? Перехватили шайбу, быстро вышел из зоны, вижу защитник запинался у соперника, поэтому побежал и решил бросить. В итоге шайба зашла — здорово, что так рано открыл счет своим голам в лиге. Надеюсь, что это продолжится и дальше и я буду продолжать забивать».

Отметим, что ранее Уил играл за «Лос-Анджелес Кинг», «Филадельфию Флайерз» и «Аризону».