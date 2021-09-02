Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов по завершению матча регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита» прокомментировал победу своей команды (3:0) и поделился своим мнением по поводу решения руководства клуба отказаться от услуг группы поддержки Bars Angels.

«В принципе хорошая игра, здорово сыграли в атаке. С первых минут взяли инициативу, так и играли весь матч первым номером, — сказал Лукоянов. — Мы знали, что все предыдущие сезоны команда «Йокерит» хорошо стартует, поэтому мы готовились к быстрому хоккею. Хорошо бегали, забили вовремя. Молодец вратарь, а команда сделала все, чтобы он не пропустил. Увольнение группы поддержки? Конечно, мы обсуждали этот вопрос в команде. Лично мое мнение — я не понимаю, кому они мешали. Как по мне только украшали матч. Они давали то зрелище, ради которого приходил народ.

Я уж не знаю кто там чья жена написала, что якобы у кого-то мужа уводили из семьи. Они всегда были с нами, мы к ним привыкли. Теперь новый тренд. Не знаю в чем в итоге причина подобного решения, но мы были сильно удивлены. Что же, значит неиграющий состав будет танцевать теперь вместо группы поддержки. Капитанская нашивка? Это всего лишь формальность. Не было Даниса Зарипова и Михаила Глухова, вот я и вышел. Тренеры доверили".