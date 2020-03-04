«Трофей уже близко!» Хоккейный «Спартак» поздравил одноименный футбольный клуб с победой над ЦСКА

Хоккейный «Спартак» в своем Twitter поздравил одноименный футбольный клуб с победой над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Поздравляем одноклубников с отличной победой в дерби и выходом в полуфинал Кубка России. Трофей уже близко! Мы тоже еще побьемся!» — написано в Twitter «Спартака».

«Спартак» играет с московским «Динамо». Счет в серии: 2-0 в пользу бело-голубых.