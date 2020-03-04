«Трофей уже близко!» Хоккейный «Спартак» поздравил одноименный футбольный клуб с победой над ЦСКА
4 марта 2020, 23:40
Хоккейный «Спартак» в своем Twitter поздравил одноименный футбольный клуб с победой над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Поздравляем одноклубников с отличной победой в дерби и выходом в полуфинал Кубка России. Трофей уже близко! Мы тоже еще побьемся!» — написано в Twitter «Спартака».
«Спартак» играет с московским «Динамо». Счет в серии: 2-0 в пользу бело-голубых.
Поздравляем одноклубников с отличной победой в дерби и выходом в полуфинал Кубка России. Трофей уже близко! Мы тоже ещё побьёмся! https://t.co/DzX0AWYCGZ— Spartak Moscow (@spartak_hc) March 4, 2020
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи