Тринеев — о поражении от «Торпедо»: «Удаления подвели нас»

Нападающий московского «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Хороший матч, который надо было выигрывать. Удаления подвели нас. Тренеры просили нас избавляться от них, но пока не получается. Где-то желание перехлестывает, где-то дисциплина подводит. Наше звено играет в силовой хоккей, «залезая под кожу» сопернику? Скорее, это мы внутри звена так планируем сами играть. Установка тренеров — забивать голы, приносить пользу. Тяжело было смотреть на игру со стороны в третьем периоде. Очень хотелось помочь команде, но такое было решение тренера», — цитирует пресс-служба лиги Тринеева.

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.