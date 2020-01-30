Тревор Мерфи: «В «Куньлуне» всех проверили, мы все здоровы»

Защитник «Куньлуня» Тревор Мерфи прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметился голом.

— Сегодня была настоящая битва, — цитирует защитника официальный сайт КХЛ. — Хороший матч получился, мы смогли в концовке вернуться в игру. Если бы довели встречу до овертайма, у нас был бы шанс победить. Это очень тяжелое поражение для нас. То, что набираю очки шесть матчей подряд, это, конечно, важно для меня. Ведь я здесь для того, чтобы помогать команде как можно больше.

Влияет ли на команду ситуация с вирусом в Китае? Мы покинули страну заранее, чтобы ничего серьезное не случилось. Нас всех проверили, мы все здоровы. Это сейчас волнует в меньшую очередь.