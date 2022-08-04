Третьяк назвал авансом назначение Мичкова капитаном сборной России U25
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на решение назначить 17-летнего Матвея Мичкова капитаном сборной России U25.
«Дай бог, капитана так просто не дают, значит, он пользуется уважением в команде. Это аванс для молодого игрока, для него это очень почетно. Очень хорошо, что команда играет здесь: молодых звездочек много, и чтобы они открылись, им нужен опыт. В КХЛ они получают по пять минут за матч, а опыт, который они получают здесь, очень важен.
Я надеюсь, что ребята почувствуют, на каком уровне они поиграют. Надо, чтобы эта команда сохранялась как можно дольше, и неважно, будем ли дальше играть на международных соревнованиях или нет, но я надеюсь, что будем. Перспектива большая, так как чем больше сборных, которых мы можем прогнать через сито таких матчей, тем лучше», — приводит ТАСС слова Третьяка.
Сборная России U25 выступает на предсезонном турнире в Сочи. Вчера, 3 августа команда победила «Авангард» со счетом 4:3.
|Западная конференция
|И
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|П
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
|0
|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
|0
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|0
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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