Третьяк назвал авансом назначение Мичкова капитаном сборной России U25

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на решение назначить 17-летнего Матвея Мичкова капитаном сборной России U25.

«Дай бог, капитана так просто не дают, значит, он пользуется уважением в команде. Это аванс для молодого игрока, для него это очень почетно. Очень хорошо, что команда играет здесь: молодых звездочек много, и чтобы они открылись, им нужен опыт. В КХЛ они получают по пять минут за матч, а опыт, который они получают здесь, очень важен.

Я надеюсь, что ребята почувствуют, на каком уровне они поиграют. Надо, чтобы эта команда сохранялась как можно дольше, и неважно, будем ли дальше играть на международных соревнованиях или нет, но я надеюсь, что будем. Перспектива большая, так как чем больше сборных, которых мы можем прогнать через сито таких матчей, тем лучше», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Сборная России U25 выступает на предсезонном турнире в Сочи. Вчера, 3 августа команда победила «Авангард» со счетом 4:3.