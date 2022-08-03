Тренер «Адмирала» Тамбиев: «До нас не всегда доходит очередь по российским игрокам»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после победы над «Сочи» (4:2) на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.
— Сыграли хороший матч в плане организации. Нанесли много бросков, выполнили много правильных действий. На сегодняшний день команда показала неплохой хоккей. Порадовали легионеры. Это только первый матч. Идет пошаговая подготовка к сезону.
— Какие задачи стоят перед командой на сезон?
— Я на это не обращаю внимание. У меня своя планка требований. Если игроки дотягивают, значит, будет результат. На задачи не отвлекаюсь. Мы пошагово готовимся, идем от матча к матчу, направляем ребят.
— Были ли готовы к тому, что сегодня будет драка?
— Считаю, что все было по делу. Уильямс — молодец. Нормальный рабочий момент.
— Можно сказать, что легионеры — это главные лидеры «Адмирала», с которых будет самый высокий спрос?
— Понимаете, нам же надо заполнять заявку игроками. Брать лишь бы кого я не хочу. Если бы на рынке было достаточно российских игроков, сделали бы упор на них. Но до нас не всегда доходит очередь. Мы строим команду, которая будет радовать дальневосточных болельщиков и показывать содержательный и красивый хоккей. Мне без разницы — легионер или россиянин. Я их не делю.
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|Трактор
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|Счет в серии
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|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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