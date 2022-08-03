Тренер «Адмирала» Тамбиев: «До нас не всегда доходит очередь по российским игрокам»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после победы над «Сочи» (4:2) на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

— Сыграли хороший матч в плане организации. Нанесли много бросков, выполнили много правильных действий. На сегодняшний день команда показала неплохой хоккей. Порадовали легионеры. Это только первый матч. Идет пошаговая подготовка к сезону.

— Какие задачи стоят перед командой на сезон?

— Я на это не обращаю внимание. У меня своя планка требований. Если игроки дотягивают, значит, будет результат. На задачи не отвлекаюсь. Мы пошагово готовимся, идем от матча к матчу, направляем ребят.

— Были ли готовы к тому, что сегодня будет драка?

— Считаю, что все было по делу. Уильямс — молодец. Нормальный рабочий момент.

— Можно сказать, что легионеры — это главные лидеры «Адмирала», с которых будет самый высокий спрос?

— Понимаете, нам же надо заполнять заявку игроками. Брать лишь бы кого я не хочу. Если бы на рынке было достаточно российских игроков, сделали бы упор на них. Но до нас не всегда доходит очередь. Мы строим команду, которая будет радовать дальневосточных болельщиков и показывать содержательный и красивый хоккей. Мне без разницы — легионер или россиянин. Я их не делю.