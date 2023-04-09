Третьяк: «Ак Барс» играл с «Авангардом» на уровне финала Кубка Гагарина»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение, что хоккей «Ак Барса» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина был на уровне финала турнира. Казанцы в пяти матчах прошли «Авангард» (4-1).
«Достойные соперники, захватывающие матчи, особенно когда «Авангард» во втором матче вел 2:0, соперник сравнивал, и в овертайме омичи проигрывали, — приводит ТАСС слова Третьяка. — Думаю, здесь много вопросов по игре «Авангарда», но и интерес есть, когда при счете 2:0 все происходит наоборот».
Глава ФХР отдал должное главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.
«Он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярном чемпионате, потом к нему пришли, и он вывел команду уже в финал. Виден его профессиональный почерк, он сумел собрать команду, зарядил лидеров, нашел подход к таким игрокам, как [Александр] Радулов и [Вадим] Шипачев, потому что они как раз забивают нужные голы. «Ак Барс» больше заботится о своих воротах, играет от обороны, равный соперник, не дает бросать, входить в зону, борьба на каждом клочке льда. Тяжелый хоккей, и такое ощущение, что это финал», — отметил Третьяк.
В финале «Ак Барс» сыграет с победителем пары СКА — ЦСКА (2-2).
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ