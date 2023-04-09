Кожевников: «Ак Барс» смотрелся предпочтительнее «Авангарда» — мастерство победило»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итог финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» (4-1).
«Достойно и заслуженно победили. Даже когда Казань проиграла один матч, смотрелась предпочтительнее «Авангарда». Мастерство победило», — приводит «Чемпионат» слова Кожевникова.
В финале «Ак Барс» сыграет с победителем серии СКА — ЦСКА.
Источник: championat.com
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ
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