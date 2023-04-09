Каменский высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.

«Достойная серия и красивый хоккей, — приводит «Чемпионат» слова Каменского. — «Ак Барс» был чуть-чуть посильнее. В начале серии чаша весов была туда-сюда. Был момент и у «Авангарда», и у «Ак Барса». «Ак Барс» больше использовал свои моменты. Обе команды показали интересный хоккей, за что им спасибо. Поздравляю «Ак Барс».

Казанская команда стала первым финалистом Кубка Гагарина, пройдя «Авангард» (4-1). В финале «Ак Барс» сыграет с победителем серии СКА — ЦСКА.