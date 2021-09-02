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Тренер «Йокерита» Марьямяки: «Поражение 0:3 от «Ак Барса» — хороший урок для нас. Мы не играли против сильных»

21:36
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Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки по завершении матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» прокомментировал поражение своей команды со счетом 0:3.

«Прежде всего поздравляю с победой «Ак Барс», они свою победу заслужили, — сказал Марьямяки. — У нас же была хорошая предсезонка, мы много и успешно тренировались, здорово играли. Но сейчас стало заметно, что мы не играли против сильных команд КХЛ. Такое поражение — хороший урок, который приготовила сегодня для нас Казань. В целом у нас было в атаке очень много хороших моментов, но если ты сам не забиваешь, а соперник делает три гола, то очень трудно выиграть».

В составе «Ак Барса» отличились Кирилл Панюков, Джордан Уил и Никита Дыняк.

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Рустам Имамов все материалы автора

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