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Валерий Брагин: «Мичков оставил очень приятное впечатление. Он все впитывает как губка»

21:35
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги стартового матча регулярного чемпионата с «Северсталью» (3:2).

— Первый матч всегда непростой, тем более мы уже играли с «Северсталью» на турнире Пучкова. Ожидали от соперника агрессивную игру — Череповец всегда так играет дома. Нам есть над чем работать. Мы очень плохо сыграли в меньшинстве в начале, но ближе к концу матча спецбригады справились со своими обязанностями.

Матвей Мичков оставил очень приятное впечатление. Мы очень рады за него. Думаю, он и дальше будет прогрессировать. Главное отличие таких игроков — это то, что они все впитывают как губка. Мы стараемся развивать молодежь и давать ей шансы.

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Иван Богун все материалы автора

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