Виктор Козлов — о новичке «Салавата Юлаева» Ливо: «У него тяжело забрать шайбу»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру канадского форварда команды Джоша Ливо.
— Ливо хорошо начал, почти сразу получил потом травму. Видно, что ему не совсем просто. Его уровень оправдал ваши ожидания?
— Да. Это игрок хорошего уровня. Опять же, он играет в шайбу, он не отбрасывается от нее. Он придерживает где-то дополнительно полсекунды, чтобы отдать лучшую передачу или дождаться какой-то лучшей ситуации. Потом может либо отдать, либо бросить, либо обыграть. Как я вижу, у него тяжело забрать шайбу. Хорошо ее контролирует.
— Вы не разбиваете его связку с Хмелевским. Третий игрок зачастую меняется в этом звене. Пару Хмелевский — Ливо планируете дальше так использовать?
— Мы будем смотреть по ситуации. Пока они выглядят неплохо. Но у нас Пименов травмированный. Мы хотим сделать так, чтобы у нас было четыре хороших звена, которые наработают на победу и смогут принести пользу команде. Сейчас Саша с Ливо хорошо смотрятся. Когда Алалыкин и Пименов вернутся, то будем смотреть по ситуации.
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