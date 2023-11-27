Тренер «Салавата Юлаева» Козлов сравнил «Ладу» с «Вегасом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ.
— Насколько вас удивляет этот сезон? Удивлены тем, как выглядит «Лада»? Потому что от нее вообще никто не ждал. Команды 5 лет не было в КХЛ.
— Ну, а что? У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей. Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.
- «Лада» начала комплектоваться только к концу апреля — началу мая.
— Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с «Вегасом» сравним.
— Там же клубы НХЛ могли защитить только 9 человек.
— Игроки, которые перешли в «Ладу,» все играли на хорошем уровне.
— Тех же Фисенко и Шумакова считали списанными.
— Кто сказал, что они списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки. Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо.
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