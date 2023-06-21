Тренер Плющев рассказал, что ему приходилось отбиваться от навязывания игроков в сборные

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что во время работы в юношеских и молодежных сборных ему приходилось отбиваться от навязывания игроков.

«У меня все же получалось оставаться самостоятельным в своем выборе, а вот как у остальных — не знаю. В данном случае, все зависит от конкретного человека. Как мне удавалось отбиваться? В то время существовали более-менее объективные тренерские советы, на которых я докладывал программу, и объяснял, почему этот игрок мне нужен, а тот, наоборот, нет. Поэтому мои ребята и завоевывали медали», — цитирует тренера Betonmobile.

Плющев возглавлял сборную России на чемпионате мира в 2003 году, тогда команда заняли седьмое место.