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Тренер «Локомотива» Пелино вылечился от коронавируса

22:24
Майк Пелино. Фото ХК «Локомотив»
Майк Пелино. Фото ХК «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» канадец Майк Пелино вылечился после заражения коронавирусом, сообщает Twitter клуба. Также от заболевания излечилась и его супруга Кимберли.

29 марта пара сдала положительные тесты на коронавирус.

60-летний Пелино возглавил «Локо» по ходу сезона-2019/20. До этого он входил в штаб «Металлурга» и «Авангарда». С «Магниткой» специалист дважды выиграл Кубок Гагарина.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 147 799 случаев заражения коронавирусом. 144 313 человек умерли, 546 227 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

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