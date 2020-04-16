Тренер «Локомотива» Пелино вылечился от коронавируса

Главный тренер «Локомотива» канадец Майк Пелино вылечился после заражения коронавирусом, сообщает Twitter клуба. Также от заболевания излечилась и его супруга Кимберли.

29 марта пара сдала положительные тесты на коронавирус.

60-летний Пелино возглавил «Локо» по ходу сезона-2019/20. До этого он входил в штаб «Металлурга» и «Авангарда». С «Магниткой» специалист дважды выиграл Кубок Гагарина.

Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса!



Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья! pic.twitter.com/NR7PdBa3OB — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 16, 2020

На данный момент в мире зарегистрировано 2 147 799 случаев заражения коронавирусом. 144 313 человек умерли, 546 227 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.