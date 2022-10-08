Два гола Камара принесли «Нефтехимику» победу над «Автомобилистом»

«Нефтехимик» одолел «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Дубль в составе победителей сделал нападающий Энтони Камара. Также по голу записали в свой актив защитник Михаил Сидоров и форвард Андрей Белозеров.

У «Авто» голами отметились нападающие Дмитрий Жукенов, Григорий Белоусов, а также защитник Ник Эберт.

Отметим, что «Нефтехимик» одержал шестую победу подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Камара — 5 (бол., Митякин), 8:20 — 1:0. Жукенов — 1 (бол., Гуркин, Ли), 15:16 — 1:1. Белоусов — 2 (Голышев, Трямкин), 36:14 — 1:2. Сидоров — 3 (Чивилев, Назаров), 38:26 — 2:2. Белозеров — 2 (Чивилев, Леонтьев), 47:38 — 3:2. Камара — 6 (Порядин, Митякин), 48:00 — 4:2. Эберт — 2 (бол., Голышев, Мэйсек), 51:50 — 4:3.

Вратари: Гарипов — Галкин (57:37 — 59:11, 59:25).

Штраф: 17 — 17.

Броски: 36 (17+11+8) — 39 (10+13+16).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

8 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3270 зрителей.