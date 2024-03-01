Тренер «Амура» Мартемьянов объяснил прогресс Коршкова

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего Егора Коршкова.

— Чей потенциал точно раскрылся в Хабаровске, так это Егор Коршков. Настоящее открытие сезона. В каких навыках он прибавил за год работы с вами?

— Во-первых, в уверенности. К Егору есть доверие. Мое кредо работы — доверять всем. Другой момент, оправдывают это доверие или нет. И продолжается доверие к игроку или надо принимать какие-то меры. Либо разговариваешь с человеком, либо находишь другие моменты, чтобы исправить ситуацию. По-моему, мне сказали, что у Егора лучший сезон в карьере. Он доверие полностью оправдывает. Егор — один из лидеров команды. И я не соглашусь с вами, что только у него фееричный сезон. У нас семь-восемь человек проводят лучшие сезоны в карьере.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 67 матчей в КХЛ, в которых набрал 44 (15+29) очка.