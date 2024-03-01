Мартемьянов — о Бродхерсте в «Амуре»: «Перед глазами первые матчи. Что он вытворял! Просто феерия»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего Алекса Бродхерста.

— Сразу после продления контракта с вами «Амур» переподписал Алекса Бродхерста. Получается, вы довольны им в нынешнем сезоне?

— Я вообще доволен, что он появился в команде. Волею случая сложилось так, что у Алекса сезон пошел наперекосяк. То, что он профессионал с большой буквы, отрицать никто не будет. У него сначала одно, потом второе, третье, только вышел — четвертое. Бывают такие сезоны, но он все-таки выстоял. Его потенциал абсолютно не раскрыт. Перед глазами первые матчи. Что он вытворял! Просто феерия. Если бы он так играл с командой на протяжении сезона, думаю, больших проблем с попаданием в плей-офф у нас не было бы.

В текущем сезоне 30-летний американец провел 21 матч в КХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков.