Форвард «Автомобилиста» Макеев оценил победу над «Ак Барсом» в первом матче Кубка Гагарина

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев подвел итоги стартового матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:1).

Встреча команд прошла 29 февраля в Казани на «Татнефть Арене». Авторами заброшенных шайб в составе екатеринбуржцев стали Сергей Широков и Ник Эберт. У соперника единственный гол на счету Вадима Шипачева.

«В самом начале сделали результат и потом уже без шансов? Для Казани не может не быть шансов. Команда с таким опытом игры в плей-офф, с такими мастерами всегда имеет шансы. Мы уже своими удалениями им дали их. Хорошее начало, большинство, разбирали и удалось забить, можно сказать, два гола», — приводит слова Макеева Metaratings.ru.

Вторая игра серии между между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» состоится 2 марта в Казани. Начало — в 17.00 мск.