Тренер «Ак Барса» Квартальнов сообщил, что планирует чаще задействовать Даниса Зарипова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).

«Упорная, тяжелая игра, здорово что победили. Очень хороший второй гол забили, и на первый Данис отдал хорошую передачу. Мы знали, что нас ждет тяжелая, нелегкая игра. Ребята молодчики», — сказал Квартальнов.

В предыдущей встрече казанская команда в гостях уступила «Трактору» (0:5).

«Видно, что у команды была ответная реакция на поражение в матче с «Трактором», — подчеркнул Квартальнова. — Сегодня Тимур здорово сыграл, помог нам. В прошлой встрече после первых неудачных бросков мы его заменили, сегодня он помог нам, держал нас в игре. Мы понимали, с кем мы играем, «Авангард» — это очень серьезная команда. Любые победы дают психологическое преимущество, помогают восстанавливаться. Но согласен, после такого поражения могли и свалиться».

Тренер «Ак Барса» рассказал о планах чаще использовать нападающего Даниса Зарипова.

«Зарипов работает по плану. Не так просто находить мотивацию и играть так, как он. Сегодня был ключевой момент с ним, хорошая передача. От Даниса всегда ждешь таких моментов, знаешь, что он будет делать, что он может. Хорошо, что ему удалось отдохнуть, надеюсь, он будет продолжать играть. Уже две подряд сыграл, и дальше мы будем его использовать. Линдхольм пока долго не восстановится, даже после перерыва не выйдет точно», — отметил Квартальнов.