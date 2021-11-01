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КХЛ: «Ак Барс» — «Авангард» и другие матчи 1 ноября

09:00
«Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Ак Барс»
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Сегодня, 1 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится четыре матча. В центральной встрече казанский «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард».

«Сибирь» — «Йокерит» (15.30 мск)

«Трактор» — «Витязь» (17.00)

«Ак Барс» — «Авангард» (19.00)

«Нефтехимик» — «Куньлунь» (19.00)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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