Сегодня, 1 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится четыре матча. В центральной встрече казанский «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард».

«Сибирь» — «Йокерит» (15.30 мск)

«Трактор» — «Витязь» (17.00)

«Ак Барс» — «Авангард» (19.00)

«Нефтехимик» — «Куньлунь» (19.00)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //

Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ