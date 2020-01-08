Тренер «Адмирала»: «Надеемся, что Олкинуора вернется после перерыва на Матч звезд и полетит в Уфу»

Тренер «Адмирала» Андрея Пятанов рассказал, когда может вернуться после травмы финский голкипер Юхо Олкинуора.

— Финн тренируется во Владивостоке, через неделю у него контрольный снимок на сломанной руке, — цитирует тренера Russia-Hockey.ru. — Надеемся, снимок покажет, что все срослось. Тогда есть хороший шанс, что Олкинуора присоединится к команде после перерыва на Матч всех звезд и 20 января полетит с нами в Уфу на большое турне.

29-летний вратарь в текущем сезоне провел 24 матча за «Адмирал». Процент отраженных бросков 93,6, коэффициент надежности — 2,20.