КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тренер «Адмирала»: «Надеемся, что Олкинуора вернется после перерыва на Матч звезд и полетит в Уфу»

13:28

Тренер «Адмирала» Андрея Пятанов рассказал, когда может вернуться после травмы финский голкипер Юхо Олкинуора.

— Финн тренируется во Владивостоке, через неделю у него контрольный снимок на сломанной руке, — цитирует тренера Russia-Hockey.ru. — Надеемся, снимок покажет, что все срослось. Тогда есть хороший шанс, что Олкинуора присоединится к команде после перерыва на Матч всех звезд и 20 января полетит с нами в Уфу на большое турне.

29-летний вратарь в текущем сезоне провел 24 матча за «Адмирал». Процент отраженных бросков 93,6, коэффициент надежности — 2,20.

Дополнительная информация

http://www.russia-hockey.ru/articles/persons/pyatanov_posle_mvz_nadeemsa_na_vozvraschenie_olkinuora/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир