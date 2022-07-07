Нападающий «Витязя» Володин занял деньги у одноклубников и пропал

По информации «СЭ», форвард «Витязя» Иван Володин перестал выходить на связь с клубом.

Источник в команде сослался на семейные обстоятельства, однако, по нашим данным, хоккеист пропал после того, как занял деньги у одноклубников.

24-летний форвард сыграл за «Витязь» 11 матчей в сезоне-2021/22 и набрал 4 (2+2) очка.