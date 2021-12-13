Травмировавший Воронкова форвард «Салавата Юлаева» получил дисквалификацию на 4 матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на четыре матча нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова после игры регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (2:4).

12 декабря на 37-й минуте матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова. Последний покинул лед на носилках.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

В текущем сезоне 31-летний Хохряков провел 35 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 7 (3+4) очков.