Хартикайнен: «Забросить «Ак Барсу» всегда приятно, это приносит положительные эмоции»

Форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:2).

«Очень равная игра, много большинства и меньшинства. Отмечу нереальную игру Юхи Метсолы, который много нас выручал. В конце мы эту победу заслужили с таким трудом, поэтому очень рады. Что касается меня, я стал еще больше работать над собой, больше практики. Нужна была уверенность, которая придает сил, от этого игра становится лучше. Все просто. Ключевое, что мы были готовы биться в каждой смене. В большинстве стали быстрее играть с шайбой, и это помогло. Забросить «Ак Барсу» всегда приятно, это приносит положительные эмоции. Тем более, у нас была такая серия, даже не помню, сколько матчей подряд мы им проиграли. Главное — что мы выиграли, все старались», — приводит слова Хартикайнена официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» имеют по 51 очку и занимают 3-е и 4-е места на Востоке соответственно.