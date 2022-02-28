Коледов: «Сибирь» — хорошая команда. Бегает, втыкается, играет без прокатов»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал о настрое на серию первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири».

«Сибирь» — хорошая команда. Бегает, втыкается, играет без прокатов. Будет напряженная серия. В последнее время мы много внимания уделяем игре в большинстве и меньшинстве, потому что понимаем, что это станет главным фактором. До нас довели информацию по изменению правил: не трогать, не толкать.

У меня очень хорошие отношения со всем руководством «Сибири», тренерским штабом. Играть против своих всегда интереснее, так что когда я узнал, что «Сибирь» будет нашим соперником, обрадовался», — цитирует Коледова сайт КХЛ.