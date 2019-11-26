«Трактор» выменял у «Адмирала» Глеба Зайцева

В результате обмена между «Трактором» и «Адмиралом» систему челябинского клуба пополнил нападающий Глеб Зайцев, сообщает официальный сайт челябинской команды.

В этом сезоне 20-летний форвард провел за «Адмирал» шесть встреч, в прошлом регулярном чемпионате — 46 матчей, набрал 10 (4+6) очков. В МХЛ у него 69 матчей и 28 (11+17) очков за «Тайфун».

Глеб Зайцев является воспитанником челябинского хоккея, выступал за команду «Мечел». Во Владивосток отправились голкипер «Белых Медведей» Дмитрий Шаров и нападающий Данила Барабаш.