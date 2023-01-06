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Сегодня, 19:04

«Трактор» вел переговоры с «Куньлунем» об обмене нападающего Юрчо

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», «Трактор» до дедлайна работал над обменом нападающего Томаша Юрчо из «Куньлуня».

Если бы сделка состоялась, форвард челябинцев Теему Пулккинен, скорее всего, перешел бы в «Ак Барс».

30-летний Юрчо в текущем сезоне сыграл за «Куньлунь» 13 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
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