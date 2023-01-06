«Трактор» вел переговоры с «Куньлунем» об обмене нападающего Юрчо
Как стало известно «СЭ», «Трактор» до дедлайна работал над обменом нападающего Томаша Юрчо из «Куньлуня».
Если бы сделка состоялась, форвард челябинцев Теему Пулккинен, скорее всего, перешел бы в «Ак Барс».
30-летний Юрчо в текущем сезоне сыграл за «Куньлунь» 13 матчей и набрал 9 (4+5) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|5
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
Результаты / календарь
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|3 : 2
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|5 : 1
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 3 Б
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|2 : 0
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|5 : 2
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