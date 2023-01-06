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6 января, 18:59

«Ак Барс» переиграл «Витязь» и одержал третью победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ак Барс» переиграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе казанцев голами отметились нападающие Константин Панюков и Станислав Галиев.

Голкипер Тимур Билялов сделал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» выиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (55 очков). А вот у «Витязя» прервалась серия из трех побед подряд: команда идет на шестом месте на Западе (50 очков).

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«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Панюков — 4 (Юдин, Семенов), 34:04 — 1:0. Галиев — 11 (бол., Шипачев, Войнов), 39:14 — 2:0.

Вратари: Билялов — Дорожко (58:01).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (9+9+7) — 26 (10+8+8).

Судьи: Соин, Щенев.

6 января. Казань. Татнефть-Арена. 7027 зрителей.

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