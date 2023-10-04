«Трактор» уволил Гатиятулина
«Трактор» отправил в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин.
4 октября челябинцы клуб дома проиграл «Салавату Юлаеву» (0:4). «Трактор» с 16 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
47-летний специалист возглавлял «Трактор» с 2020 года.
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9.10
|4.10
|17:00
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Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
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Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
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Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
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Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
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ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
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Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
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Динамо М – Локомотив
|- : -
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