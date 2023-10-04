«Металлург» обыграл «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд в КХЛ
«Металлург» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев отличились Михаил Грасс, Данила Юров и Жан-Себастьен Ди. Единственный гол за гостей забил Илья Хохлов.
Команда из Магнитогорска возглавила таблицу Восточной конференции, набрав 23 очка за 15 матчей. «Нефтехимик» идет на последней строчке (8 очков в 13 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хохлов — 2 (Сетдиков, Клок), 10:21 — 0:1. Грасс — 2 (Гребенкин, Маклюков), 19:12 — 1:1. Юров — 3 (бол., Михайлис, Дронов), 31:01 — 2:1. Ди — 3 (Зернов, Гребенкин), 45:26 — 3:1.
Вратари: Судницин — Долганов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 35 (11+11+13) — 23 (7+4+12).
Судьи: Оленин, Оскирко.
4 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 4660 зрителей.
|4.10
|17:00
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Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
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Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
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Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
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Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
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ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
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Динамо М – Локомотив
|- : -