«Торпедо» уступило «Трактору» и потерпело третье поражение подряд
«Торпедо» уступило «Трактору» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
У челябинцев забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов. Форвард нижегородцев Василий Атанасов отыграл одну шайбу на последней минуте третьего периода.
«Трактор» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 36 матчах.
«Торпедо» проиграло в третий раз подряд и идет на четвертой строчке Западной конференции с 43 очками в 36 играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Шаров — 2 (Котляревский), 2:59 — 1:0. Кравцов — 9, 40:22 — 2:0. Атанасов — 16 (Артамонов), 59:35 — 2:1.
Вратари: Фукале — Кульбаков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 14 (7+2+5) — 37 (11+11+15).
Судьи: Спирин, Юдаков.
27 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|22
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|26
|29
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Сибирь – Куньлунь РС
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|
Барыс – Витязь
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Автомобилист – Спартак
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ЦСКА – Локомотив
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