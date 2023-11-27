«Спартак» победил «Автомобилист» и прервал серию из трех поражений

«Спартак» обыграл «Автомобилист» на выезде в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

Форвард москвичей Егор Филин сделал дубль, по одному голу у Никиты Сысуева и Николая Голдобина. Филин и Голдобин забросили по одной шайбе в пустые ворота.

Автор единственного гола екатеринбуржцев — Стефан Да Коста.

«Спартак» прервал серию из трех поражений и вернулся на первое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 37 матчах. «Автомобилист» идет на шестой строчке Восточной конференции с 42 очками в 37 играх.

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Филин — 3 (Чайковски, Пашин), 25:54 — 0:1. Сусуев — 1 (Беляев, Савиков), 38:31 — 0:2. Да Коста — 9 (Трямкин, Макеев), 52:13 — 1:2. Филин — 4 (п.в., Кин), 57:52 — 1:3. Голдобин — 25 (п.в., Порядин, Локтионов), 58:53 — 1:4.

Вратари: Галкин (57:42 — 57:52, 58:40 — 58:53) — Кареев.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (10+11+11) — 27 (9+11+7).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

27 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.