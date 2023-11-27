«Спартак» победил «Автомобилист» и прервал серию из трех поражений
«Спартак» обыграл «Автомобилист» на выезде в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
Форвард москвичей Егор Филин сделал дубль, по одному голу у Никиты Сысуева и Николая Голдобина. Филин и Голдобин забросили по одной шайбе в пустые ворота.
Автор единственного гола екатеринбуржцев — Стефан Да Коста.
«Спартак» прервал серию из трех поражений и вернулся на первое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 37 матчах. «Автомобилист» идет на шестой строчке Восточной конференции с 42 очками в 37 играх.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Филин — 3 (Чайковски, Пашин), 25:54 — 0:1. Сусуев — 1 (Беляев, Савиков), 38:31 — 0:2. Да Коста — 9 (Трямкин, Макеев), 52:13 — 1:2. Филин — 4 (п.в., Кин), 57:52 — 1:3. Голдобин — 25 (п.в., Порядин, Локтионов), 58:53 — 1:4.
Вратари: Галкин (57:42 — 57:52, 58:40 — 58:53) — Кареев.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 32 (10+11+11) — 27 (9+11+7).
Судьи: Кулаков, Овчинников.
27 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
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|8
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|15
|19
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|36
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|Витязь
|36
|13
|23
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|38
|12
|26
|29
|27.11
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Сибирь – Куньлунь РС
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|27.11
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Барыс – Витязь
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Трактор – Торпедо
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ЦСКА – Локомотив
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