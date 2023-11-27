Немировски о матче «Сибири» с «Куньлунем»: «Не самая красивая игра, но главное — победа»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.

«Не самая красивая игра, но самое главное — победа. Следующий матч у нас через 20 часов, поэтому сейчас важно восстановиться и исправить какие-то ошибки, которые делали сегодня. Завтра очень сильный соперник, нам надо готовиться, — приводит слова Немировски сайт новосибирского клуба. — Было много моментов, когда мы много владели шайбой, но долго принимали решения. Соперник много играл в «тело» против нас — пока мы принимали решения, отдавали пас, они уже «садились» на нас. Надо быстрее двигать шайбу. В третьем периоде мы это исправили и довели дело до победы».

Также Немировски сообщил, что недоволен действиями команды в большинстве.

«Игрой Прохоркина доволен, но большинством — нет», — подчеркнул он.

Новосибирцы с 39 очками после 36 матчей занимают 8-е место в Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

28 ноября «Сибирь» дома сыграет с «Северсталью».