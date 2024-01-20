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Сегодня, 18:29

«Трактор» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Трактор» дома победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» с 64 очками после 54 матчей занимает пятое место в Восточной конференции. «Сочи» (36) продолжает замыкать таблицу «Запада» после 53 игр.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Источник: Турнирная таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Трактор 54 29 25 64
6 Лада 54 26 28 63
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 52 21 31 51
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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Лада – Витязь
 2 : 1 Б
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