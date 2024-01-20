Спортивный директор «Лады» Якубов: «Да Коста — хороший игрок, но не для больших задач»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» прокомментировал свое решение не продлевать контракты с игроками по ходу сезона.

— Это мой принцип работы. У нас одна команда, мы делаем одну работу. Вот с кем-то продлим контракт, а с кем-то не продлим. Разногласия могут начаться, все же друг с другом общаются. У нас сейчас такой сезон, еще два месяца работы — убеждай.

Единичные случаи, что может какая-то звездочка? вырасти. Но он так и так уйдет. Если агент знает, что игрок может играть в топ-клубе, то он ему скажет не подписывать контракт. Я сейчас читаю, что Казань кого-то переподписывает, СКА тоже. Зачем? Они к апрелю никуда не денутся. А если захотят уйти, то они уйдут.

— История была с Да Костой, который по ходу плей-офф вел переговоры с другим клубом. Не боитесь такого?

— И чего он выиграл в итоге? Не могу сказать, что он там показывает что-то сверхъестественно е . Казань тоже ничего особо не потеряла. Он хороший игрок, но не для больших задач, как практика показывает. Тот его поступок , я считаю, неправильный.

— Ходили слухи, что он жалел себя и не играл .