Спортивный директор «Лады» Якубов: «Да Коста — хороший игрок, но не для больших задач»
Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» прокомментировал свое решение не продлевать контракты с игроками по ходу сезона.
— Это мой принцип работы. У нас одна команда, мы делаем одну работу. Вот с кем-то продлим контракт, а с кем-то не продлим. Разногласия могут начаться, все же друг с другом общаются. У нас сейчас такой сезон, еще два месяца работы — убеждай.
Единичные случаи, что может какая-то звездочка? вырасти. Но он так и так уйдет. Если агент знает, что игрок может играть в топ-клубе, то он ему скажет не подписывать контракт. Я сейчас читаю, что Казань кого-то переподписывает, СКА тоже. Зачем? Они к апрелю никуда не денутся. А если захотят уйти, то они уйдут.
— История была с Да Костой, который по ходу плей-офф вел переговоры с другим клубом. Не боитесь такого?
— И чего он выиграл в итоге? Не могу сказать, что он там показывает что-то сверхъестественное. Казань тоже ничего особо не потеряла. Он хороший игрок, но не для больших задач, как практика показывает. Тот его поступок, я считаю, неправильный.
— Ходили слухи, что он жалел себя и не играл.
— Я так не думаю. Столько времени было, что он мог залечить все эти травмы до следующего сезона. А если бы мы заключили с ним контракт, он бы тоже себя жалел? Доус также мог спросить, почему с ним не заключили. У меня есть профессиональная позиция по этому вопросу. По молодым вопросов нет, их можно перезаключать. Но они тоже все ОСА. Куда денутся?
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