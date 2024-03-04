«Трактор» — «Салават Юлаев»: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

«Трактор» на домашнем льду победил «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч пройдет 6 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.