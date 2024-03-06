«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» на выезде победил «Салават Юлаев» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

Дубль за уфимцев оформил Иван Дроздов, забросивший победную шайбу в конце третьего периода. Еще один гол на счету Джошуа Ливо.

За хозяев отличились Михаил Котляревский и Антон Бурдасов.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу и сравнял счет в серии (2-2). Следующий матч пройдет в Уфе 8 марта. Начало — в 14.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Котляревский — 1 (Юртайкин), 15:45 — 1:0. Дроздов — 2 (Панин), 23:46 — 1:1. Бурдасов — 1 (Родуолд), 29:47 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Хмелевский, Дроздов), 48:51 — 2:2. Дроздов — 3 (бол., Ливо, Хмелевский), 57:49 — 2:3.

Вратари: Фукале — Самонов.

Штраф: 35 — 16.

Броски: 20 (9+8+3) — 40 (13+12+15).

Судьи: Белов, Оскирко.

6 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 2-2