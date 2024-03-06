«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина
«Салават Юлаев» на выезде победил «Салават Юлаев» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.
Дубль за уфимцев оформил Иван Дроздов, забросивший победную шайбу в конце третьего периода. Еще один гол на счету Джошуа Ливо.
За хозяев отличились Михаил Котляревский и Антон Бурдасов.
«Салават Юлаев» одержал вторую победу и сравнял счет в серии (2-2). Следующий матч пройдет в Уфе 8 марта. Начало — в 14.30 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Котляревский — 1 (Юртайкин), 15:45 — 1:0. Дроздов — 2 (Панин), 23:46 — 1:1. Бурдасов — 1 (Родуолд), 29:47 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Хмелевский, Дроздов), 48:51 — 2:2. Дроздов — 3 (бол., Ливо, Хмелевский), 57:49 — 2:3.
Вратари: Фукале — Самонов.
Штраф: 35 — 16.
Броски: 20 (9+8+3) — 40 (13+12+15).
Судьи: Белов, Оскирко.
6 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 2-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|6.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|0 : 5
|6.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|2 : 3
|6.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|6.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -