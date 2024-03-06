«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина
«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:0.
Дубль за казанцев оформил Дмитрий Юдин. По одной шайбе забросили Семен Кошелев, Никита Дыняк и Евгений Свечников. Митчелл Миллер отдал три голевые передачи.
Голкипер гостей Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.
«Ак Барс» одержал первую победу и сократил отставание в серии (1-3). Следующий матч пройдет в Казани 8 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Кошелев — 1 (Миллер, Юдин), 4:22 — 0:1. Юдин — 1 (Радулов, Миллер), 6:13 — 0:2. Дыняк — 1 (Миллер, Билялов), 30:23 — 0:3. Свечников — 1 (Петров, Шипачев), 56:31 — 0:4. Юдин — 2 (бол., Радулов), 59:54 — 0:5.
Вратари: Аликин (Галкин, 6:13) — Билялов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+7+8).
Судьи: Васильев, Оленин.
6 марта. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
Счет в серии: 3-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|6.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|0 : 5
|6.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|2 : 3
|6.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|6.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -