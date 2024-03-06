«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:0.

Дубль за казанцев оформил Дмитрий Юдин. По одной шайбе забросили Семен Кошелев, Никита Дыняк и Евгений Свечников. Митчелл Миллер отдал три голевые передачи.

Голкипер гостей Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» одержал первую победу и сократил отставание в серии (1-3). Следующий матч пройдет в Казани 8 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Кошелев — 1 (Миллер, Юдин), 4:22 — 0:1. Юдин — 1 (Радулов, Миллер), 6:13 — 0:2. Дыняк — 1 (Миллер, Билялов), 30:23 — 0:3. Свечников — 1 (Петров, Шипачев), 56:31 — 0:4. Юдин — 2 (бол., Радулов), 59:54 — 0:5.

Вратари: Аликин (Галкин, 6:13) — Билялов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+7+8).

Судьи: Васильев, Оленин.

6 марта. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Счет в серии: 3-1