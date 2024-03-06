Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов преодолел отметку в 700 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

37-летний нападающий отдал две голевые передачи в четвертом матче серии против «Автомобилиста» (5:0) в первом раунде Кубка Гагарина.

Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков. Его опережают только Сергей Мозякин (928 очков) и Вадим Шипачев (920).

Радулов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА.