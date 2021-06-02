«Трактор» продлил контракт с тренером вратарей Симо Вехвилайненом
12:30
Тренер вратарей «Трактора» Симо Вехвилайнен продолжит трудиться в тренерском штабе челябинского клуба. Финский специалист подписал новый двухлетний контракт.
В Челябинске финский специалист начал работать с прошлого межсезонья. Под его руководством голкиперы «Трактора» продемонстрировали следующие результаты: Роман Вилл (39 матчей, 17 побед, коэффициент надежности — 2.26, 91.8% отраженных бросков, 4 сухих матча), Иван Федотов (30 матчей, 15 побед, коэффициент надежности — 2.27, 92.3% отраженных бросков, 1 сухой матч).
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/38759-novyy-kontrakt-s-trenerom-vratarey-simo-vekhvilaynenom/
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