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Шарыченков рад обмену из ЦСКА в «Салават Юлаев»

10:25
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Новичок «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков прокомментировал свой переход в уфимский клуб из ЦСКА.

«Когда услышал об интересе со стороны «Салавата Юлаева», мне сразу понравилось это. Хорошо, что клубы очень быстро сработали, спасибо им.

Конкуренция с Метсолой? Ни для кого не секрет, что Метсола — один из лучших вратарей лиги. Юха настоящий профессионал, трудяга и фанат своего дела. Не вижу никаких преград для успешной, совместной игры на благо команды.

Каждый год, приезжая в Уфу, отмечал для себя отличную атмосферу на арене! Здесь «болеют» по-особенному. А от города и людей у меня исключительно прекрасное впечатление", — цитирует Шарыченкова официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 голкипер провел за ЦСКА 36 матчей, в которых дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2,08 и 91,5% отраженных бросков.

В составе ЦСКА Шарыченков стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-sharychenkov-v-ufe-boleyut-po-osobennomu/

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