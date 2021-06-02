Шарыченков рад обмену из ЦСКА в «Салават Юлаев»

Новичок «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков прокомментировал свой переход в уфимский клуб из ЦСКА.

«Когда услышал об интересе со стороны «Салавата Юлаева», мне сразу понравилось это. Хорошо, что клубы очень быстро сработали, спасибо им.

Конкуренция с Метсолой? Ни для кого не секрет, что Метсола — один из лучших вратарей лиги. Юха настоящий профессионал, трудяга и фанат своего дела. Не вижу никаких преград для успешной, совместной игры на благо команды.

Каждый год, приезжая в Уфу, отмечал для себя отличную атмосферу на арене! Здесь «болеют» по-особенному. А от города и людей у меня исключительно прекрасное впечатление", — цитирует Шарыченкова официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 голкипер провел за ЦСКА 36 матчей, в которых дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2,08 и 91,5% отраженных бросков.

В составе ЦСКА Шарыченков стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России.