«Трактор» подписал контракт с канадцем Хэмилтоном
Челябинский «Трактор» подписал соглашение с канадским защитником Робертом Хэмилтоном до конца сезона-2023/24.
«В лице защитника Роберта Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надежно в своей зоне. Нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков. Последние пять сезонов Хэмилтон провел в АХЛ и в двух из них близко подбирался к рубежу в 30 очков. Уже в конце этой недели он прибудет в расположение команды», — приводит слова генерального директора Ивана Савина пресс-служба клуба.
Большую часть своей карьеры Хэмилтон провел в АХЛ, где выступал за «Спрингфилд Тандербердз», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит» и «Колорадо Иглз. В общей сложности в лиге защитник сыграл 220 матчей и набрал 91 (19+72) очко при показателе полезности «+25». Личный рекорд результативности в АХЛ для новичка черно-белых — 29 (7+22) очков в 54 матчах за «Стоктон» (2018/2019).
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