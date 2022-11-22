Коньков заявил, что СКА нужно возвращать свою уверенность
Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА.
«Надо посмотреть, в каком состоянии подходят к игре команды. У СКА, например, недавно была серия поражений. А ЦСКА же в последних матчах играет достаточно уверенно. У москвичей четыре победы подряд с достаточно надежной игрой в обороне. А вот у СКА ситуация немножко другая. Они после поездки на Дальний Восток немного потеряли уверенность. Последние игры даются им тяжело. Уверенной была победа в матче с минским «Динамо». Тем не менее, я считаю, что СКА нужно возвращаться на победную линию», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Он также заявил, что на данный момент ЦСКА выглядит стабильнее.
«Думаю, что СКА немного потерял уверенность, и это может пойти на руку москвичам. Но я бы не сказал, что ЦСКА на сто процентов победит. Многое будет зависеть от игры спецбригад. Подопечные Сергея Федорова играют надежно и стабильно, у них сейчас четыре победы подряд. А вот у петербуржцев идет серия из поражений. Им нужно возвращать ту уверенность, которая у них была в первые два месяца чемпионата», — добавил Коньков.
Матч СКА — ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало — в 19:30 мск.
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|31
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|22.11
|19:00
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Северсталь – Динамо М
|- : -
|22.11
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Торпедо – Куньлунь
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Динамо Мн – Витязь
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СКА – ЦСКА
|- : -
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|19:30
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Сочи – Локомотив
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