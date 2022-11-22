КХЛ: «Северсталь» — «Динамо» Москва, СКА — ЦСКА и другие матчи 22 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

19.00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва

19.00. «Торпедо» — «Куньлунь»

19.10. «Динамо» Минск — «Витязь»

19.30. СКА — ЦСКА

19.30. «Сочи» — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут