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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Северсталь» — «Динамо» Москва, СКА — ЦСКА и другие матчи 22 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты ЦСКА и СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

19.00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва

19.00. «Торпедо» — «Куньлунь»

19.10. «Динамо» Минск — «Витязь»

19.30. СКА — ЦСКА

19.30. «Сочи» — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 31 12 19 29
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27.11
22.11 19:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
22.11 19:00
Торпедо – Куньлунь
 - : -
22.11 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
22.11 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
22.11 19:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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